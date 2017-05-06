Полиция и СГБ провели совместную операцию в Астаре

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники районного отделения полиции Астары и районного отделения Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативных мероприятий 5 мая во время осмотра 5 домов в селах Тенгерюд и Ваго, было обнаружено и изъято в общем 365 единиц запрещенной религиозной литературы и 13 единиц CD.

Расследования по факту произошедшего продолжаются.