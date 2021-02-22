Совместная операция полиции и ГПС: изъято более 7 кг наркотиков

Подозреваемые были задержаны на территории села Оджаглы

В Джалилабадском районе у жителя Баку изъята крупная партия наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

На основе поступившей информации сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы провели совместные оперативные мероприятия, в результате которых на территории села Оджаглы были задержаны подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Баку В.Гасанзаде и его пассажир, ранее судимый А.Рустамов.

При осмотре автомобиля в нем были обнаружены и изъяты 6 кг 395 гр героина и 1 кг 270 гр матамфетамина.