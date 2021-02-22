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Совместная операция полиции и ГПС: изъято более 7 кг наркотиков

Совместная операция полиции и ГПС: изъято более 7 кг наркотиков Подозреваемые были задержаны на территории села Оджаглы
Происшествия
22 февраля 2021 г. 11:33
Совместная операция полиции и ГПС: изъято более 7 кг наркотиков
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В Джалилабадском районе у жителя Баку изъята крупная партия наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

На основе поступившей информации сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы провели совместные оперативные мероприятия, в результате которых на территории села Оджаглы были задержаны подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Баку В.Гасанзаде и его пассажир, ранее судимый А.Рустамов.

При осмотре автомобиля в нем были обнаружены и изъяты 6 кг 395 гр героина и 1 кг 270 гр матамфетамина.

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Версия на азербайджанском языке Polis və DSX əməliyyat keçirdi, 7 kq-dan çox narkotik götürüldü

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