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Полиция Ходжавенда обнаружила оставленные армянами при бегстве боеприпасы

Полиция Ходжавенда обнаружила оставленные армянами при бегстве боеприпасы Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.
Происшествия
20 октября 2021 г. 11:31
Полиция Ходжавенда обнаружила оставленные армянами при бегстве боеприпасы

Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, очередные мероприятия, проведенные на территории района сотрудниками Ходжавендского РОП, завершились успешно.

Так, были обнаружены и переданы по назначению принадлежавшие ВС Армении 2 передвижных зенитно-ракетных комплекса "Стрела-3", 2 установки "Фогот", 1 – "АГС-17", 4 гранатомета, 4 автомата, 1 противотанковая мина, 16 ручных гранат, 16 взрывателей, 4 автоматных магазина и 1 400 патронов различного калибра.

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Версия на английском языке Khojavand police find weapons left behind by retreating Armenians
Версия на азербайджанском языке Xocavənd polisi ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursatı aşkarlayıb

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