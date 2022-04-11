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Полиция Губы задержала наркобарона

Полиция Губы задержала наркобарона В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Губинского районного отделения полиции задержали жителя села Худжбала Азера Мамедова, подозреваемого в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.
Происшествия
11 апреля 2022 г. 11:41
Полиция Губы задержала наркобарона

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Губинского районного отделения полиции задержали жителя села Худжбала Азера Мамедова, подозреваемого в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре задержанного и обыске его дома было обнаружено и изъято более полкилограмма марихуаны, конопля (каннабис) и ее семена, большое количество героина, опиума, метамфетамина и одна единица электронных весов.

Кроме того, в доме А.Мамедова были обнаружены и изъяты две винтовки и патроны к ним, два прицела от разных ружей и три кинжала.

По факту в Губинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении А.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQuba polisi əməliyyat keçirib, saxlanılan var

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