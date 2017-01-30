Полиция Грузии задержала гражданина Азербайджана за хранение наркотиков в особо крупном размере

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сотрудники главного управления по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали за наркопреступление в Тбилиси гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, гражданин Э.И. 1985 г.р. был задержан на месте временного проживания. Полицейскими были изъяты вещества, содержащие наркотические средства.

"В ходе обыска были изъяты 727 таблеток, содержащих наркотическое средство MDMA, 52 пластины, содержащие наркотическое средство MDMA, и наркотик, содержащий 15,07 грамм конопляной смолы. В результате наркологической проверки у Э.И. был зафиксирован факт употребления наркотиков. Следствие ведется по факту противозаконного приобретения-хранения наркотического средства в особо крупном размере", - отмечается в заявлении МВД.