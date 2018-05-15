Полиция Грузии задержала гражданина Азербайджана за хранение наркотиков в особо крупном размере

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД задержали гражданина Азербайджана З.Н. 1976 г.р. по обвинению в приобретении — хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-Онлайн", данное преступление предполагает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

По информации МВД, правоохранители осуществили арест З.Н в поселении Земо Поничала. Полиция изъяла в качестве вещественных доказательств 324 грамма героина, расфасованного в четыре пакетика, которые были спрятаны в обувь обвиняемого.