Полиция: Фотография сделана в отеле "Айсберг" в 2017 году

Сотрудники Сабаильского районного управления полиции провели проверку в гостинице

Главное управление полиции города Баку расследовало распространенные в социальных сетях снимки, сделанные в отеле "Айсберг", расположенного на Сальянском шоссе в поселке Шихово в Сабаильском районе, в связи с нарушением режима особого карантина".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Баку.

Отмечается, что сотрудники Сабаильского районного управления полиции провели проверку в гостинице и обнаружили, что запрещенные зоны обслуживания - спортзал, бассейн, ресторан - не работают: "Эта фотография была сделана в 2017 году".