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Полиция Баку: Во время игры "Карабах"-АПОЭЛ не произошло никаких негативных инцидентов

​Полиция Баку: Во время игры "Карабах"-АПОЭЛ не произошло инцидентов

"Распространившаяся в соцсетях и на некоторых спортивных сайтах информация о том, что во время прошедшей в Баку игры в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов болельщики напали на команду противника, не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил  начальник пресс-службы Главного Управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что безопасность матча была обеспечена на высоком уровне, никаких негативных инцидентов не произошло: "Во время проведенной в Баку игры флаг Армении не вывешивался, такого факта не зафиксировано. Мы категорически опровергаем эту информацию".

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