Полиция Баку: Во время игры "Карабах"-АПОЭЛ не произошло никаких негативных инцидентов

"Распространившаяся в соцсетях и на некоторых спортивных сайтах информация о том, что во время прошедшей в Баку игры в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов болельщики напали на команду противника, не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Главного Управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что безопасность матча была обеспечена на высоком уровне, никаких негативных инцидентов не произошло: "Во время проведенной в Баку игры флаг Армении не вывешивался, такого факта не зафиксировано. Мы категорически опровергаем эту информацию".