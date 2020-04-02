Полиция Баку предупредила нарушителей особого карантинного режима - ВИДЕО

На территории города Баку продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением правил особого карантинного режима, объявленного на территории страны в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Report, на всех улицах и проспектах столицы полиция, а также военнослужащие внутренних войск ведут профилактические беседы с гражданами.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые лица продолжают нарушать правила карантинного режима.

Сотрудники полиции сделали этим гражданам повторные предупреждения.