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Полиция Баку предупредила нарушителей особого карантинного режима - ВИДЕО

​Полиция Баку предупредила нарушителей карантина

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На территории города Баку продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением правил особого карантинного режима, объявленного на территории страны в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Report, на всех улицах и проспектах столицы полиция, а также военнослужащие внутренних войск ведут профилактические беседы с гражданами.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые лица продолжают нарушать правила карантинного режима.

Сотрудники полиции сделали этим гражданам повторные предупреждения.

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