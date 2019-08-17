Полиция Баку: Будьте бдительны, не верьте попрошайкам

Главное управление полиции города Баку обратилось к общественности с просьбой поддержать борьбу с попрошайничеством.

Начальник пресс-службы Главного управления, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что информация о похищении в столице попрошайкой малолетних детей, которых она затем увезла в Бардинский район, взволновала общество.

"Продолжает наблюдаться участие дееспособных, но не желающих работать где-либо попрошаек в общественно опасных деяниях, среди которых и похищение оставленных без присмотра малолетних детей, и грабежи.

Учитывая схожесть происходящих инцидентов, степень их общественной опасности, выявляемую в ходе расследований, просьба к городским жителям на улицах столицы быть бдительнее, не верить уличным попрошайкам, которые порой под видом больных или калек со слезами на глазах выклянчивают деньги. Это поможет усилить борьбу с ними.

Не перечисляя конкретные факты, сообщаем, что такие люди под видом попрошайничества не сторонятся также совершать кражи из жилых домов, квартир, магазинов, автомобилей, оставленных без присмотра вещей.

С учетом сказанного мы призываем представителей общественности, НПО, прессу – газеты, информационные сайты, телеканалы, радио активно поддерживать полицию в борьбе с попрошайками, информировать общественность, поддерживать меры, предпринимаемые полицией в борьбе с попрошайками", - отметил Э.Гаджиев.