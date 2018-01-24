Полиция Астрахани распространила заявление о трагической гибели журналистки Ульвии Шамильгызы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Управление полиции Астараханской области министерства внутренних дел России распространило заявление о гибели гражданки Азербайджана, журналистки Ульвии Шамильгызы (Мамедовой).

Как сообщает Report, согласно информации, ДТП произошло 23 января в 18:20 по местному времени (в 19:20 по бакинскому времени) на 1378-м километре трассы Тамбов – Волгоград – Астрахань в Трусовском районе областного центра.

В сообщении отмечается, что 30-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Магистральной, насмерть сбил возвращавшуюся домой гражданку Азербайджана 1986 г.р. (в официальной информации имя не указано).

Согласно информации, ДТП произошло на нерегулируемом переходе.

По факту гибели Ульвии Шамильгызы Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка.

Тело У.Шамильгызы будет перевезено и захоронено в родном городе Гянджа.

Отметим, что долгое время проработавшая в прессе У.Шамильгызы, занималась журналисткой деятельностью в ряде СМИ, в том числе газете "Халг джебхеси" ("Народный фронт"), информационном агентстве Report. В период своей деятельности она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов среди журналистов. С прошлого года У. Шамильгызы проживала в Астрахани для продолжения учебы.

Отец журналистки Шамиль Мамедов пропал без вести, участвуя в карабахских боях в 1992 году. Впоследствии ему присвоили статус шехида.