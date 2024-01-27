Полиции передано незаконно хранившееся оружие

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по поощрению добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия в столице и регионах республики.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по поощрению добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия в столице и регионах республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем граждане добровольно сдали полиции 1 автомат, 9 ружей различных марок, 2 магазина и 399 патронов различного калибра.

В ходе операций обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся 2 автомата, 1 пистолет, 1 граната, 1 запал, 4 ружья различных марок, 3 магазина и 53 патрона различного калибра.