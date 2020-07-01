Полицейские посты на улицах и проспектах Баку ликвидируются

В связи с применяемым в нашей стране особым карантинным режимом, специальные полицейские посты, установленные на улицах и проспектах, за исключением въезда и выезда из Баку, будут ликвидированы со 2 июля.

Причина этого заключается в обеспечении интенсивности движения на городских дорогах, привлечении большего числа сотрудников к контролю над особым карантинным режимом.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что отныне во всех закрытых помещениях города будет усилен контроль за соблюдением требований особого карантинного режима, в частности за ношением медмасок и соблюдением социальной дистанции.

Количество патрулей на улицах и проспектах, а также во дворах будет увеличено, а наличие соответствующих разрешений на передвижение транспортных средств будет определяться камерами видеонаблюдения.