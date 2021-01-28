Полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю в отеле экс-депутата

Прокуратура Лянкяранского района распространила информацию в связи с уголовным преступлением, совершенным в отеле Palıdlı sahil

Прокуратура Лянкяранского района распространила информацию в связи с уголовным преступлением, совершенным в отеле Palıdlı sahil.

В поступившей Report информации говорится:

"В ряде СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что полицейский Мирсахиб Кязымзаде совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней Бясти Джахановой (имя условное).

В этой связи отмечаем, что на основании обращения несовершеннолетней Бясти Джахановой в связи с совершением действий сексуального характера в ее отношении со стороны участкового сотрудника отдела общественной безопасности Лянкяранского отдела полиции М.Кязымзаде в отеле Palıdlı sahil около 23.00 часов 26.08.2020 г. было проведено расследование, и 07.12.2020 по факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса.

30.09.2020 года Мирсахиб Кязымзаде был отстранен от службы в органах внутренних дел за совершение действий, порочащих имя сотрудника органов внутренних дел.

На основании собранных по уголовному делу доказательств 27.01.2021 года бывший полицейский Мирсахиб Кязымзаде был привлечен в качестве обвиняемого по указанной статье Уголовного кодекса и решением районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу будет завершено и направлено в суд в кратчайшие сроки".

Отметим, что отель Palıdlı sahil известен как бизнес-объект, принадлежащий бывшему депутату Милли Меджлиса Хады Раджабли.