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Полицейские задержали женщину, обманывавшую граждан в Tik-Tok

Полицейские задержали женщину, обманывавшую граждан в Tik-Tok Полицейские задержали женщину, выдававшую себя за мастера по ремонту квартир и обманывавшую граждан в социальной сети Tik-Tok.
Происшествия
21 августа 2023 г. 10:40
Полицейские задержали женщину, обманывавшую граждан в Tik-Tok

Полицейские задержали женщину, выдававшую себя за мастера по ремонту квартир и обманывавшую граждан в социальной сети Tik-Tok.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Жительница Сумгайыта обратилась в 4-ое отделение полиции Сумгайытского РУП и сообщила о краже ее сумки, в которой были 900 манатов наличными, банковские карты, золотые украшения. Полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления Севиндж Садыгову. Женщина призналась в содеянном.

Было установлено, что задержанная С.Садыгова воспользовавшись доверием граждан присваивала их деньги, выдавая себя за мастера по ремонту квартир в социальной сети Tik-Tok.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке “Tik-Tok”da özünü usta kimi təqdim edərək insanları aldadan şəxs saxlanılıb

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