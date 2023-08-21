Полицейские задержали женщину, обманывавшую граждан в Tik-Tok

Полицейские задержали женщину, выдававшую себя за мастера по ремонту квартир и обманывавшую граждан в социальной сети Tik-Tok.

Полицейские задержали женщину, выдававшую себя за мастера по ремонту квартир и обманывавшую граждан в социальной сети Tik-Tok.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).



Жительница Сумгайыта обратилась в 4-ое отделение полиции Сумгайытского РУП и сообщила о краже ее сумки, в которой были 900 манатов наличными, банковские карты, золотые украшения. Полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления Севиндж Садыгову. Женщина призналась в содеянном.

Было установлено, что задержанная С.Садыгова воспользовавшись доверием граждан присваивала их деньги, выдавая себя за мастера по ремонту квартир в социальной сети Tik-Tok.

Расследование по факту продолжается.