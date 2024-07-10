Полицейские задержали трех граждан за попытку попасть без разрешения в Кяльбаджар

Сотрудники Кяльбаджарского районного отделения полиции задержали граждан, пытавшихся проникнуть на территорию района без соответствующих разрешений.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.
В ходе проверки на стационарном посту жители Дашкесанского района Р. Мамедов, Р.Мамедов и житель города Гянджа З.Азадов отказались предъявить документы и не подчинились законным требованиям сотрудников полиции.
Они были задержаны, в отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.