Полицейские задержали трех граждан за попытку попасть без разрешения в Кяльбаджар

Сотрудники Кяльбаджарского районного отделения полиции задержали граждан, пытавшихся проникнуть на территорию района без соответствующих разрешений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе проверки на стационарном посту жители Дашкесанского района Р. Мамедов, Р.Мамедов и житель города Гянджа З.Азадов отказались предъявить документы и не подчинились законным требованиям сотрудников полиции.

Они были задержаны, в отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.