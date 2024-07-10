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Полицейские задержали трех граждан за попытку попасть без разрешения в Кяльбаджар

Полицейские задержали трех граждан за попытку попасть без разрешения в Кяльбаджар
Происшествия
10 июля 2024 г. 11:23
Полицейские задержали трех граждан за попытку попасть без разрешения в Кяльбаджар

Сотрудники Кяльбаджарского районного отделения полиции задержали граждан, пытавшихся проникнуть на территорию района без соответствующих разрешений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе проверки на стационарном посту жители Дашкесанского района Р. Мамедов, Р.Мамедов и житель города Гянджа З.Азадов отказались предъявить документы и не подчинились законным требованиям сотрудников полиции.

Они были задержаны, в отношении них составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

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