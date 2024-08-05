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В Азербайджане полиция пресекла продажу наркотиков посредством десятков страниц в соцсетях

В Азербайджане полиция пресекла продажу наркотиков посредством десятков страниц в соцсетях 13:23
Происшествия
5 августа 2024 г. 14:02
В Азербайджане полиция пресекла продажу наркотиков посредством десятков страниц в соцсетях

Сотрудники полиции пресекли онлайн-продажу наркотиков на 148 страницах в социальных сетях.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ведомстве сообщили о закрытии 117 таких страниц в соцсети Instagram и 31 - в Telegram. Страницы управлялись в основном лицами из-за границы. Правоохранителям удалось установить личности и задержать двоих администраторов онлайн-ресурсов по организации продажи наркотиков в интернете.

В ходе обыска у задержанных Фагана Гасымова (1986 г.р.) и Минира Акчурина (1982 г.р.) изъяты пароли аккаунтов, используемых для продажи наркотиков, мобильные номера, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, относящиеся к делу. Было установлено, что эти лица легализовали крупные суммы денег, полученные от продажи наркотиков, с помощью криптовалюты и электронных кошельков.

По фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда Ф.Гасымов и М.Акчурин заключены под стражу на время расследования.

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Версия на азербайджанском языке “Instagram” və “Telegram”da narkotik satışı həyata keçirən 148 səhifə bağlanıb, iki nəfər həbs edilib

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