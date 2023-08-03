Полицейские обнаружили наркоплантацию в горах Загаталы

Сотрудники Загатальского районного отдела полиции обнаружили наркоплантацию в горной местности на территории села Юхары Тала.

Сотрудники Загатальского районного отдела полиции обнаружили наркоплантацию в горно-лесистой местности близ села Юхары Тала.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенной операции полицейские задержали в качестве подозреваемого жителя села Джейхуна Рамазанова на плантации, где выращивалась конопля.

В ходе обыска на территории были обнаружены 70 кустов конопли, марихуана и другие вещественные доказательства.

Задержанный признался, что выращивал коноплю в труднодоступной горной местности.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.