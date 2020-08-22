Полицейские надели наручники на зятя Рамиза Мехтиева

Экс-депутат отказался отвечать на вопросы журналистов

После процесса, проведенного сегодня в Абшеронском районном суде, бывший депутат Ильхам Алиев был выведен к журналистам в наручниках.

Как сообщает Report, арестованный сохранял молчание.

Экс-депутат отказался отвечать на вопрос "жалеете ли вы о содеянном?" .

Кроме того, в административном порядке на 15 суток был арестован зять И.Алиева Ровшан Мустафаев.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространились кадры со свадьбы внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. Проведение свадеб в стране запрещено из-за введенного карантина.