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Полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя Бейлагана

Полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя Бейлагана В Главное управление по борьбе с организованной преступностью при МВД Азербайджана поступила информация о том, что в доме жителя села Шахсевен Бейлаганского района Замика Ахмедли хранится большое количество оружия и боеприпасов.
Происшествия
1 ноября 2021 г. 13:23
Полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя Бейлагана

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью при МВД Азербайджана поступила информация о том, что в доме жителя села Шахсевен Бейлаганского района Замика Ахмедли хранится большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, при осмотре в его доме были обнаружены и изъяты автомат "Калашникова", 3 магазина, 1 штык-нож, 2 рации и 76 патронов различного калибра, З.Ахмедли задержан.

По факту в Главном управлении заведено уголовное дело по статье 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК АР.

Решением суда в отношении З.Ахмедли принята мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

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