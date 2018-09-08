Полицейские изъяли сильнодействующие и психотропные препараты из аптек Гянджи

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В нескольких аптеках на территории Гянджи обнаружены сильнодействующие и психотропные препараты.

Как сообщили Report в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основе полученной оперативной информации сотрудниками Регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками в Западном округе, во время осмотра в аптеках, управляемых ранее судимой жительницей города Шалалой Алиевой, учредителем которых является житель города Шакир Садыхов, были обнаружены и изъяты психотропные препараты "Реланиум диазепам 5 мг/мл" - 59 штук, "Галоперидол-Рихтер 5 мг" - 465 штук, "Аминазин" - 30 штук, и сильнодействующий препарат "Трамадол калсекси 2 мл" - 75 штук.

Еще одна успешная операция была проведена сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Регионального отдела Западного округа во время осмотра аптеки, принадлежащей жительнице города Кямале Багировой. В ее аптеке были обнаружены и изъяты сильнодействующий препарат "Трамадол 50 мг" - 150 штук, психотропный "Реланиум диазепам 5 мг/мл" - 100 штук, а также "Калиум-Перманганат" - 34 штуки, "Диабетон МР 60 мг" - 250 штук и "Хумулин НПХ" - 9 штук.