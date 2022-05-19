В УГДП прокомментировали распространившиеся в соцсетях кадры наезда на пешехода

В Управлении государственной дорожной полиции города Баку прокомментировали распространившиеся в социальных сетях кадры наезда автомобиля дорожной полиции на пешехода на проспекте Бабека в столице.

В Управлении государственной дорожной полиции (УГДП) города Баку прокомментировали распространившиеся в социальных сетях кадры наезда автомобиля дорожной полиции на пешехода на проспекте Бабека в столице.

Старший инспектор Управления майор полиции Араз Аскерли в ответ на запрос Report подтвердил, что автомобиль на видео относится к дорожной полиции Низаминского района.

"Пожилая женщина споткнулась на дороге и упала на землю на расстоянии от машины. То есть, полицейский автомобиль не наезжал на пешехода. Сотрудники полиции остановили машину и помогли женщине перейти дорогу. У нас есть видеозаписи, связанные с инцидентом. На них отчетливо видно, что полицейская машина не сбивала пешехода" - сказал Аскерли.