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    Польская компания требует от азербайджанского бизнес-сообщества 366 тыс. евро

    Польская компания Kovis LTD подала в суд на ООО Компас

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Польская компания Kovis LTD подала в суд на общество с ограниченной ответственностью "Компас" (ООО).

    Как сообщает Report, иностранная компания требует от ООО "Компас" выплаты дебиторского долга в размере 366 191.55 евро, образовавшегося в результате купли-продажи.

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

    Отметим, что Kovis LTD является одной из крупный компаний в Польше, занимающейся производством оборудования для железных дорог. 

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