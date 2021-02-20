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Покушавшийся на Хосе Бернардо снова предстанет перед судом

Покушавшийся на Хосе Бернардо снова предстанет перед судом Инцидент произошел в ноябре 2019 года
Происшествия
20 февраля 2021 г. 15:30
Покушавшийся на Хосе Бернардо снова предстанет перед судом

В Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное заседание по жалобе Абуталиба Гусейнова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений телеведущему Хосе Бернардо и его брату Рафаэлю Гусейнову.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльмара Рагимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение жалобы назначено на 25 февраля.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гусейнов был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года по адресу Пираллихинский район, Ханлар, 29.

Абуталыб Гусейнов 1985 г.р. на почве спора нанес ножевые ранения Х.Бернардо и его брату Р.Гусейнову. Пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу №3.

Х.Бернардо был отпущен на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи. Р.Гусейнов был прооперирован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пираллахинского РОП, был задержан совершивший преступление ранее судимый А.Гусейнов. Ему предъявлено обвинение по статье 29,120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Xose Bernardonu öldürmək istəyən şəxs yenidən hakim qarşısında

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