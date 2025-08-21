Показания свидетельницы Ходжалинского геноцида: Армяне отрезали голову моему мужу

На судебном процессе, проходившем 21 августа в Бакинском военном суде, потерпевшая Рахиля Гаджиева в своих показаниях заявила, что в феврале 1992 года во время Ходжалинского геноцида была взята в заложники вместе с членами своей семьи.

Как сообщает Report, Рахиля Гаджиева заявила, что ранее они жили в Ханкенди.

Она отметила, что когда в 1988 году в Ханкенди начались притеснения азербайджанцев, они были вынуждены переехать в Шушу, а оттуда в Ходжалы. Во время Ходжалинской трагедии они были взяты в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении.

Потерпевшая сообщила, что ее муж участвовал в боях, и армяне назначили денежное вознаграждение за его убийство: "Они отрезали голову моему мужу. Мою десятилетнюю дочь сбросили со второго этажа, она сломала ногу. Нам причинили много страданий в плену".

В своих показаниях Рахиля Гаджиева также рассказала, что военнослужащие вооруженных сил Армении ножом вспороли живот беременной невестке жителя Ханкенди по имени Джалил и достали плод.