Показания следствию Чингиза Джалилова: Сказали, что решение о подаче на меня в суд приняли Гейдар Бабаев и его супруга

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Стали известны показания, данные следствию учредителем ООО "ЧП Агро" и "Чудо Печка" Чингизом Джалиловым.

Как сообщает Report, во время допроса он отметил, что учредил ООО "Чудо Печка" с 2001 года.

По словам Ч.Джалилова, в связи с делами он обратился для получения кредита в несколько банков: "Взятые кредиты оплачивались своевременно. В 2006 году мы начали работать с Яшаром Бабаевым, чтобы запустить "Бакинскую бисквитную фабрику" ("Bakı Biskivit Fabriki"). Я познакомился с Юрием Васильевичем, который работал гендиректором компании "ABU Holding", владельцем которого был Яшар Бабаев. С его помощью мы наладили связи с председателем Правления "Standart Bank" Салимом Криманом. Я не имел близких отношений с Салим муаллимом. Из-за разницы в возрасте, в основном с ним общался мой брат Парвиз".

Ч.Джалилов заявил, что через некоторое время его брат Парвиз Джалилов заявил о намерении приобрести 30% компании Салима Кримана.

Он подчеркнул, что С.Криман не выполнил указанных в контракте обязательств: "Салим Криман не выплатил долг в 1 млн 212 тыс. манатов, он также не выплатил 30 тыс. манатов, которые должен быть выплатить через 5 месяцев. Я оплатил 800 тыс. манатов долга, также заложил имущество на 400 тыс. манатов. Салим Криман не сделал никаких выплат из прибыли компании. До 2006 года компания была в распоряжении Салима Кримана".

По словам Ч.Джалилова, в 2012 году С.Криман предложил ему еще более развить ООО "Чудо Печка" и посоветовал взять кредиты на имена других членов его семьи: "Было заключено несколько контрактов на имена моего брата Парвиза, сыновей Анара и Теймура. Контракты были на крупные суммы".

Во время допроса Ч.Джалилов сказал, что по предложению С.Кримана, он взял кредиты не только на имена его детей и брата, но и на работников и родственников: "На взятые кредиты в 2006-2009 годах были открыты магазины на Гара Гараево, Нефтчиляр, Нариманово, в Ахмедлы, Иншаатчылар и 3 микрорайоне. Помимо этого, был открыт дом кулинарии "5 Qazan". Кроме того, на земельных участках приступили к посадке винограда и пшеницы".

В своих показаниях обвиняемый отметил, что в 2009 году в выплате кредитов возникли задержки: "По этой причине по предложению Салима контракты были обновлены и взятые кредиты направили на погашение прежних. Чтобы завладеть компанией, Салим Криман постоянно присылал проверки. Впоследствии, Салим не выполнил обещаний, данных в связи с кредитной задолженностью. Я захотел встретиться с ним и спросить, почему он подал на нас в суд, на что Салим Криман ответил, что это было решение руководителя банка Гейдара Бабаева и его супруги. Когда управление компанией было передано Салиму Криману, было 14 магазинов. В результате управления извне компания погорела. Все выделенные кредиты были направлены на деятельность компании. На эти деньги не приобретались личное имущество, квартиры, земельные участки и дачи".