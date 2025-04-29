О нас

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований Показания потерпевшего на суде Варданяна: При нападении армянских вооруженных формирований погибли 14 моих сослуживцев
Происшествия
29 апреля 2025 г. 16:33
Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

На судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях, дают показания потерпевшие.

Как сообщает Report, пострадавший Нурлан Багиров заявил, что во время службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел он и его сослуживцы подверглись нападению со стороны остатков армянских вооруженных сил и армянских незаконных вооруженных формирований.

По словам Багирова, во время инцидента по ним были произведены выстрелы и брошены ручные гранаты. В результате стали шехидами 14 его сослуживцев (12 из внутренних войск и 2 из Министерства обороны), несколько военнослужащих получили ранения. Багиров сообщил, что он также получил ранения во время инцидента.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Victim: ‘14 of my fellow soldiers martyred during attack by Armenian armed groups’
Версия на азербайджанском языке Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxs: Erməni silahlı dəstələrinin hücumu zamanı 14 hərbçi yoldaşım şəhid oldu

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
23 апреля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi