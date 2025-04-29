Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Показания потерпевшего на суде Варданяна: При нападении армянских вооруженных формирований погибли 14 моих сослуживцев

На судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях, дают показания потерпевшие.

Как сообщает Report, пострадавший Нурлан Багиров заявил, что во время службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел он и его сослуживцы подверглись нападению со стороны остатков армянских вооруженных сил и армянских незаконных вооруженных формирований.

По словам Багирова, во время инцидента по ним были произведены выстрелы и брошены ручные гранаты. В результате стали шехидами 14 его сослуживцев (12 из внутренних войск и 2 из Министерства обороны), несколько военнослужащих получили ранения. Багиров сообщил, что он также получил ранения во время инцидента.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.