Показания потерпевшего: Четыре члена моей семьи погибли в результате артиллерийского обстрела Лачына

В Бакинском военном суде дал показания Чингиз Алмаммедов, правопреемник пострадавших от армянской военной агрессии лиц.

Как передает Report, Алмаммедов рассказал, что стал вынужденным переселенцем из Лачынского района после его оккупации.

Пострадавший также сказал, что участвовал в обороне Лачына в качестве сотрудника полиции. Во время оккупации Лачына в результате артиллерийского обстрела со стороны Горисского района Армении погибли его отец Идрис Алмаммедов, брат Эхтирам Алмаммедов, жена брата Махира Алмаммедова и малолетний ребенок брата.

Чингиз Алмаммедов добавил, что все погибшие были похоронены в Агджабединском районе.