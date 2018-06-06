Поиски утонувшего в Италии азербайджанского студента продолжаются - - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Информация о найденном теле погибшего в Италии азербайджанского студента не подтвердилась.

Близкие Э.Бабаева сообщили Report, что поиски его тела продолжаются, но пока безрезультатно.

Отметим, ранее правоохранительные органы Италии сообщали о том, что тело молодого человека было найдено.

*** 6 июня. 15:49

Найдено тело азербайджанского студента Эльнура Бабаева, утонувшего в озере итальянского города Кастель-Гандольфо.

Как передает Report, оно отправлено на родину, в Азербайджан.

Напомним, студент факультета политологии римского университета 29-летний Эльнур Бабаев утонул в озере города Кастель-Гандольфо 2 июня.