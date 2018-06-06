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    Поиски утонувшего в Италии азербайджанского студента продолжаются - - ОБНОВЛЕНО

    Тело Эльнура Бабаева отправлено на родину

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/  Информация о найденном теле погибшего в Италии азербайджанского студента не подтвердилась.

    Близкие Э.Бабаева сообщили Report, что поиски его тела продолжаются, но пока безрезультатно.

    Отметим, ранее правоохранительные органы Италии сообщали о том, что тело молодого человека было найдено. 

    *** 6 июня. 15:49 

    Найдено тело азербайджанского студента Эльнура Бабаева, утонувшего в озере итальянского города Кастель-Гандольфо.

    Как передает Report, оно отправлено на родину, в Азербайджан.

    Напомним, студент факультета политологии римского университета 29-летний Эльнур Бабаев утонул в озере города Кастель-Гандольфо 2 июня.

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