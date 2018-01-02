Поиски пропавших альпинистов временно приостановлены из-за суровых погодных условий

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Основные поиски пропавших альпинистов ведутся в Махмуддаре.

Об этом сказал Report директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

Он отметил, что до сих пор не обнаружено никаких следов альпинистов: "Сейчас поиски временно приостановлены из-за суровых погодных условий. Идет сильный снег, есть туман. Выезд на территорию опасен".

Директор клуба отметил, что к поиску альпинистов привлечены 20 человек: "10 из них являются сотрудниками МЧС, а остальные 10 добровольцы. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев также находится на территории".

Напомним, что 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде), связь с ними прервана.