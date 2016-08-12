​Поиски пропавшего около двух месяцев назад жителя Кюрдемира увенчались успехом - ФОТО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Увенчались успехом поиски пропавшего около двух месяцев назад жителя Кюрдемирского района Аслана Махмуд оглу Абдуллаева.

Об этом Report заявил координатор детского приюта Союза детей Азербайджана Васиф Акифли.

По его словам, уже три дня А.Абдуллаев находился в приюте: "9 августа он был сдан в приют сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского РУП. Во время предварительного допроса мальчик сказал, что является жителем Ленкорани и представился как Гусейн Тайяр оглу Гасанов 2002 г.р. Однако после расследований наших юристов было установлено, что он родом из Кюрдемира. После этого мы связались с ИВ Кюрдемирского района и районным отделением полиции. Ребенок на основе составленного акта был передан семье".

По словам В.Акифли, родители А.Абдуллаева заявили, что это второй побег мальчика из дома: "Он неоднократно уходил из дома, однако спустя несколько дней возвращался. Он никогда не покидал дом на такое долгое время".

Отметим, ранее информагентство Report распространило информацию о том, что 20 июня житель кюрдемирского села Шахсевен А.Абдуллаев ушел из дома и не вернулся.