​Поиск пропавших нефтяников продолжается, несмотря на погодные условия

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски 23 лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), и трех пропавших на "Нефтяных камнях" лиц.

Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер ПО "Азнефть" Баламирза Агарагимов на брифинге в оперативном штабе: "Ухудшение погодных условий не остановило поиски. Вертолеты МЧС и вертолеты, взятые SOCAR у AZAL, продолжают работу. В связи с погодными условиями приостановлены поиски под водой. Сейчас скорость ветра достигает 18-23, иногда 30 м/с. В таких условиях невозможно вести поиски под водой".

Он отметил, что по информации на 11:00, никаких результатов нет. По словам Б.Агарагимова, на данный момент к тушению пожара привлечено 5 кораблей. Из-за погодных условий пока невозможно установить на платформе необходимое оборудование. "Сейчас противофонтанная группа и иностранные специалисты разрабатывают план работы. Разрабатывается план для урегулирования некоторых технических вопросов", - добавил он.