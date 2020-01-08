​Похоронен убитый азербайджанский пограничник – ФОТО – ВИДЕО

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Похоронен убитый азербайджанский пограничник.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в селе Алп Уджарского района состоялись похороны Фарзали Алимурсал оглу Фарзалиева, погибшего в результате нарушения режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

В церемонии похорон приняли участие официальные лица Государственной пограничной службы, Исполнительной власти Уджарского района, Министерства обороны, Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу, сотрудники правоохранительных органов, члены семьи шехида, его близкие, командиры и его сослуживцы, а также представители районной общественности.

Флаг Азербайджанской Республики был передан отцу шехида. После залпового огня, тело шехида было предано земле.