Похоронен сын депутата, который умер в Швейцарии

https://report.az/storage/news/f6b06858cbde2c8d3ad99a082099e5ab/6986699f-4235-4de6-8b3e-fd179d57395b_292.jpg
Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Тело Эльчина Гасымова, сына депутата Милли Меджлиса Асабиля Гасымова, доставили в Азербайджан.
Как передает Report, Э. Гасымов похоронен на кладбище "Гурд Гапысы", расположенном в Ясамальском районе Баку.
На похоронах присутствовали члены семьи погибшего и депутаты.
Несколько дней назад Э.Гасымов поднялся на канат в Швейцарии, где у него повысилось кровяное давление. Несмотря на вмешательство врачей, Э.Гасымов скончался.
İlkin PirəliАвтор новости