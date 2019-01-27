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    Похоронен сын депутата, который умер в Швейцарии

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Тело Эльчина Гасымова, сына депутата Милли Меджлиса Асабиля Гасымова, доставили в Азербайджан.

    Как передает Report, Э. Гасымов похоронен на кладбище "Гурд Гапысы", расположенном в Ясамальском районе Баку. 

    На похоронах присутствовали члены семьи погибшего и депутаты. 

    Несколько дней назад Э.Гасымов поднялся на канат в Швейцарии, где у него повысилось кровяное давление. Несмотря на вмешательство врачей, Э.Гасымов скончался. 

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