Похоронен бывший заместитель командующего ВВС Азербайджана

Похоронен бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана, участник первой и второй Карабахской войны полковник Маис Оруджалиев.

Похоронен бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана, участник первой и второй Карабахской войны полковник Маис Оруджалиев.

Как передает муганское бюро Report, тело военнослужащего, скончавшегося в Турции после продолжительной болезни, было доставлено на родину вчера вечером.

Покойный был предан земле в родном селе Исметли Билясуварского района.

По распоряжению президента Ильхама Алиева М.Оруджалиев был награжден орденом "Карабах", медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана" и "За освобождение Джебраила".