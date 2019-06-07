В отношении задержанной в связи с похищением Захры женщины избрана мера пресечения в виде ареста

В связи с похищением трехлетней Захры Багировой в Сабунчинском РУП возбудили уголовное дело по ст. 144.1 (Похищение человека) УК.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, решением Сабунчинского районного суда в отношении задержанной в качестве подозреваемой Тергюль Назаровой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что З.Багирова пропала без вести 4 июня. Девочку нашли 6 июня.