 Наверх

В отношении задержанной в связи с похищением Захры женщины избрана мера пресечения в виде ареста

Похитившую Захру женщину арестовали

В связи с похищением трехлетней Захры Багировой в Сабунчинском РУП возбудили уголовное дело по ст. 144.1 (Похищение человека) УК.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. 

По его словам, решением Сабунчинского районного суда в отношении задержанной в качестве подозреваемой Тергюль Назаровой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Следственные мероприятия продолжаются. 

Отметим, что З.Багирова пропала без вести 4 июня. Девочку нашли 6 июня. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi