Укравший банковскую карту жителя Баку снял деньги со счета

Укравший банковскую карту жителя Баку снял деньги со счета.

Укравший банковскую карту жителя Баку снял деньги со счета.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В полицию поступила информация о том, что в одном из кафе в поселке Баладжары Бинагадинского района из кошелька жителя Баку Т.Ш. при невыясненных обстоятельствах была украдена банковская карта, с которой впоследствии со счета были сняты 1310 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отдела полиции Управления полиции Бинагадинского района, задержан подозреваемый в совершении кражи житель Бардинского района Эльсевяр Даргяхов.

По данному факту проводится расследование.