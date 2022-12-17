Укравший банковскую карту жителя Баку снял деньги со счета.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел.
В полицию поступила информация о том, что в одном из кафе в поселке Баладжары Бинагадинского района из кошелька жителя Баку Т.Ш. при невыясненных обстоятельствах была украдена банковская карта, с которой впоследствии со счета были сняты 1310 манатов.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отдела полиции Управления полиции Бинагадинского района, задержан подозреваемый в совершении кражи житель Бардинского района Эльсевяр Даргяхов.
По данному факту проводится расследование.