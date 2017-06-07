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    Угнана грузовая машина с отправленным из Украины в Азербайджан косметическим товаром и оборудованием на 70 000 евро

    Вместе с адвокатом компании было сделано обращение в правоохранительные органы, однако пока каких-либо результатов нет

    Киев. 7 июня. REPORT.AZ/ В Винницкой области Украины угнали многотоннажную грузовую машину с товаром и оборудованием, принадлежащим азербайджанскому представительству французской косметической компании, азербайджанскому бизнесмену. 

    Как сообщает Report, на прошлой неделе, как только доставленный из Франции товар поступил в Украину, его загрузили в грузовую машину и отправили в направлении Одессы.

    По словам реализующего трансфер груза Сергея Колесниченко, со следующего дня связь с водителем грузовика прервалась. А спустя два дня позвонили с неизвестного номера и сообщили, что груз был перехвачен.

    С.Колесниченко заявил, что хотя вместе с адвокатом компании он обратился в правоохранительные органы, пока какого-либо результата нет.

    По его словам, общая стоимость товара – 70 000 евро.

    В связи с проведением расследований С.Колесниченко не стал разглашать название косметической компании. 

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