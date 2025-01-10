Погранслужба Азербайджана подвела итоги 2024 года

В Государственной пограничной службе (ГПС) состоялось совещание по итогам служебно-боевой деятельности за 2024 год.

В Государственной пограничной службе (ГПС) состоялось совещание по итогам служебно-боевой деятельности за 2024 год.

Как сообщили Report в ГПС, на мероприятии были заслушаны доклады руководителей пограничных структур, дана оценка служебной деятельности структурных подразделений.

По данным, благодаря бдительности пограничников в прошлом году были задержаны 514 человек за нарушение государственной границы, 10 500 человек - за нарушение пограничного режима, 3 726 находящихся в розыске, 123 человека с поддельными документами, 10 - с чужими документами, еще пятеро задержаны при попытке тайно пересечь государственную границу через пропускные пункты.

Также отмечено, что в 2024 году были приняты ответные меры на провокацию армянской стороны, приведшей к ранению азербайджанского пограничника на боевом посту в результате обстрела с территории Армении 12 февраля.

Азербайджанские пограничники задержали в прошлом году 7 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и ведении разведывательно-подрывной деятельности. Кроме того, в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом были задержаны 5 человек, участвовавших в составе различных военизированных группировок за рубежом. В том числе пограничниками обезврежены в общей сложности 28 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и нелегальной миграцией.

На освобожденных территориях проложено 15,9 км новых дорог, осуществлен капитальный ремонт 126,5 км дорог, установлены инженерно-технические заграждения на протяжении 30,6 км. Также разминированы территории площадью 110.27 га, обезврежены 161 противопехотная, 20 противотанковых мин и 220 неразорвавшихся боеприпасов.

В заключение отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды.