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Пограничники задержали граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию РФ

Пограничники задержали граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию РФ Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала 9 граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.
Происшествия
23 ноября 2022 г. 16:24
Пограничники задержали граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию РФ

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала 9 граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

21 ноября на служебной территории погранзаставы "Худат" ГПС недалеко от села Самурчай Хачмазского района при попытке незаконного пересечения границы с РФ были задержаны 9 граждан Пакистана.

В ходе разбирательства установлено, что граждане Пакистана пытались незаконным образом попасть на территорию РФ, а оттуда перебраться в одну из европейских стран.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для пресечения канала незаконной миграции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya keçmək istəyən 9 əcnəbi saxlanılıb

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