Пограничники задержали граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию РФ

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала 9 граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала 9 граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

21 ноября на служебной территории погранзаставы "Худат" ГПС недалеко от села Самурчай Хачмазского района при попытке незаконного пересечения границы с РФ были задержаны 9 граждан Пакистана.

В ходе разбирательства установлено, что граждане Пакистана пытались незаконным образом попасть на территорию РФ, а оттуда перебраться в одну из европейских стран.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для пресечения канала незаконной миграции.