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Пограничники задержали 24 человек за нарушение госграницы в марте

Пограничники задержали 24 человек за нарушение госграницы в марте В Азербайджане пограничники в марте задержали 24 человек за нарушение государственной границы.
Происшествия
2 апреля 2024 г. 14:11
Пограничники задержали 24 человек за нарушение госграницы в марте

В Азербайджане пограничники в марте задержали 24 человек за нарушение государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Восемь из них являются гражданами Азербайджана, семь - Ирана, трое - Афганистана, двое - Пакистана, по одному - Турции, России, Кот-д'Ивуара и Таджикистана.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 9 человек, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу с поддельными документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 856 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMart ayında dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 24 nəfər saxlanılıb

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