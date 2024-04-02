Пограничники задержали 24 человек за нарушение госграницы в марте

В Азербайджане пограничники в марте задержали 24 человек за нарушение государственной границы.

В Азербайджане пограничники в марте задержали 24 человек за нарушение государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Восемь из них являются гражданами Азербайджана, семь - Ирана, трое - Афганистана, двое - Пакистана, по одному - Турции, России, Кот-д'Ивуара и Таджикистана.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 9 человек, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу с поддельными документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 856 человек.