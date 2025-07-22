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Пограничники пресекли попытку контрабанды 18 кг наркотиков из Ирана

Пограничники пресекли попытку контрабанды 18 кг наркотиков из Ирана Пограничники пресекли попытку контрабанды 18 кг наркотиков из Ирана
Происшествия
22 июля 2025 г. 16:12
Пограничники пресекли попытку контрабанды 18 кг наркотиков из Ирана

Пограничная служба Азербайджана пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотических веществ через государственную границу.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел 20 июля на служебной территории пограничного отряда "Ленкорань".

В ходе патрулирования пограничники заметили неизвестного, пытавшегося пересечь границу со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики.

Нарушитель не подчинился приказу пограничников остановиться и, воспользовавшись темнотой и лесистой местностью, сбросил имевшиеся при нем свертки и сумел скрыться на иранской территории.

В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий на месте происшествия были обнаружены наркотические вещества - марихуана общим весом 18 кг 100 гр.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana 18 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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