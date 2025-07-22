Пограничники пресекли попытку контрабанды 18 кг наркотиков из Ирана

Пограничная служба Азербайджана пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотических веществ через государственную границу.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел 20 июля на служебной территории пограничного отряда "Ленкорань".
В ходе патрулирования пограничники заметили неизвестного, пытавшегося пересечь границу со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики.
Нарушитель не подчинился приказу пограничников остановиться и, воспользовавшись темнотой и лесистой местностью, сбросил имевшиеся при нем свертки и сумел скрыться на иранской территории.
В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий на месте происшествия были обнаружены наркотические вещества - марихуана общим весом 18 кг 100 гр.