Пограничники обнаружили более 8 кг наркотиков в Физули

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили более 8 кг наркотиков в Физули.
Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.
18 апреля около 12:00 при осмотре территории на служебном участке погранзаставы Горадизского пограничного отряда ГПС в окрестностях села Боюк-Бехменли в кустах был обнаружен белый сверток.
В свертке было обнаружено 8 кг 200 г наркотических средств (6,5 кг марихуаны, 1 кг героина) и 780 таблеток психотропного вещества метадон-40.
По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.