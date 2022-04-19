Пограничники обнаружили более 8 кг наркотиков в Физули

Пограничники обнаружили более 8 кг наркотиков в Физули.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили более 8 кг наркотиков в Физули.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

18 апреля около 12:00 при осмотре территории на служебном участке погранзаставы Горадизского пограничного отряда ГПС в окрестностях села Боюк-Бехменли в кустах был обнаружен белый сверток.

В свертке было обнаружено 8 кг 200 г наркотических средств (6,5 кг марихуаны, 1 кг героина) и 780 таблеток психотропного вещества метадон-40.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.