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Пограничники Казахстана задержали четырех азербайджанцев в Каспийском море

Пограничники Казахстана задержали на Каспии четырех азербайджанцев
​Сотрудники пограничной службы Казахстана накануне вечером задержали в Каспийском море четырех граждан Азербайджана

Сотрудники пограничной службы Казахстана накануне вечером задержали в Каспийском море четырех граждан Азербайджана, передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Сообщается, что плавательное судно типа "Байда" было обнаружено казахстанским пограничным кораблем "Сарбаз" во время патрулирования морских границ на Каспии. Судно не отвечало на запросы пограничников и попыталось уйти, однако в результате преследования было задержано.

В итоге казахстанские пограничники задержали четырех граждан Азербайджана, было начато досудебное расследование по статье об умышленном незаконном пересечении границы Казахстана.

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