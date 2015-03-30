Пограничники Казахстана задержали четырех граждан Азербайджана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Казахстанские пограничники задержали на Каспии четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в браконьерстве. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", у задержанных была изъята крупная партия рыбы осетровых пород.

"Казахстанские пограничники Регионального управления "Береговая охрана" задержали 4 граждан Азербайджана, которые на малом плавсредстве типа "Байда", оборудованном дополнительными подвесными лодочными моторами, промышляли браконьерской деятельностью", - говорится в сообщении пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

По информации ведомства, на требования экипажа пограничного корабля "Тараз" Пограничной службы КНБ браконьеры не реагировали и предприняли попытку ухода на большой скорости за пределы территориальных вод Казахстана.

"Произведено два предупредительных выстрела в воздух, браконьеры сдались. В результате применения оружия пострадавших нет. При досмотре малого плавсредства обнаружено 25 ящиков с калладами и 240 штук рыбы осетровых пород, общим весом около 946 килограмм", - отмечается в сообщении.

По факту задержания оповещены правоохранительные органы. Проводится расследование.