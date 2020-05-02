Наверх

Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанцам, есть погибший и раненые

Пограничники Казахстана открыли огонь по азербайджанцам, есть погибший

30 апреля в Каспийском море сотрудники береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали граждан Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, береговая охрана применила оружие при задержании Г.Ибрагимова, Э.Нуриева, Э.Ахмедова и Ш.Новрузова.

В результате 1 гражданин Азербайджана погиб, 2 получили ранения.

В настоящее время тело погибшего находится у казахстанской стороны. Тело пока не возвращено в Азербайджан.

Отметим, что посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержан Абдыкаримов был приглашен заместителем министра Халафом Халафовым в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Заместитель министра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и представил послу соответствующую ноту Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!