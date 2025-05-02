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Пограничники в апреле пресекли доставку в Азербайджан контрабанду на 4,8 млн манатов

Пограничники в апреле пресекли доставку в Азербайджан контрабанду на 4,8 млн манатов 13:17
Происшествия
2 мая 2025 г. 13:40
Пограничники в апреле пресекли доставку в Азербайджан контрабанду на 4,8 млн манатов

Пограничниками Азербайджана в апреле в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств обнаружено и изъято 228,925 кг наркотических средств, 14,965 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие наркотические средства.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в результате мероприятий по борьбе с контрабандой в апреле обнаружена и изъята продукция на сумму 4 млн 793,692 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, дроны, патроны, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay sərhəddə 4, 7 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

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