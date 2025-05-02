Пограничники в апреле пресекли доставку в Азербайджан контрабанду на 4,8 млн манатов

13:17

Пограничниками Азербайджана в апреле в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств обнаружено и изъято 228,925 кг наркотических средств, 14,965 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующие наркотические средства.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в результате мероприятий по борьбе с контрабандой в апреле обнаружена и изъята продукция на сумму 4 млн 793,692 тыс. манатов, в том числе наркотические средства, дроны, патроны, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.