Пограничники Азербайджана предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана по Каспию

15:28

Предотвращена попытка организованной группы осуществить контрабанду наркотиков на территорию Азербайджана по Каспийскому морю.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Согласно информации, 1 мая в 21:55 Главным командным контрольным центром береговой охраны Государственной пограничной службы в направлении Сальянского рейда Каспийского моря на расстоянии 0.3 мили от берега было замечено быстро движущееся неизвестное плавательное средство.

Во время оперативно-розыскных мер и мероприятий по преследованию, проведенных в юго-восточном направлении азербайджанской части Каспийского моря, в 22:40 пограничным кораблем была дана команда "Стой" с использованием световых и звуковых сигналов, также был произведен предупредительный выстрел.

Для задержания нарушителей границы, которые, игнорируя требования пограничников, пытались покинуть территориальные воды Азербайджана, в соответствии с требованиями закона "О государственной границе" было применено оружие, в результате чего оба нарушителя границы были ранены.

Экипажем корабля были приняты неотложные меры по отправке раненых нарушителей границы в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей во время эвакуации, спасти жизнь одного из нарушителей границы не удалось, лечение другого нарушителя продолжается в медицинском учреждении.

В ходе осмотра плавательного средства было обнаружено и изъято 33,075 кг марихуаны, 2 GPS-навигатора марки Garmin и спутниковый телефон марки THURAYA.

В результате первичных следственных мероприятий установлено, что нарушителями границы являются граждане Ирана - Гараниджат Нури Гурбан Мухаммед, 1985 года рождения (раненый) и Умухаммади Бехсад Салех, 1990 года рождения (погибший).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.