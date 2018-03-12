Погибшими в результате ДТП в Сальяне являются мать и сын - ОБНОВЛЕНО

© Report

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Установлены личности погибших в ДТП в Сальяне.

Как сообщает Аранское бюро Report, ими являются жители поселка Сулутепе - Ширалиева Кяклик Алимардан гызы 1968 г. и ее сын Ширалиев Руслан Ариз оглы 1987 г.

***18:19

Сальян. 12 марта. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Аранское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гарачала.

Столкнулись автомобили марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека, 1 получил тяжелые травмы.

Раненый - житель сальянского села Йолустю Пярвиз Иса оглы Гараханов 1983 г.р. доставлен в Ширванскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.