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    Погибшими в результате ДТП в Сальяне являются мать и сын - ОБНОВЛЕНО

    По факту начато расследование© Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Установлены личности погибших в ДТП в Сальяне.

    Как сообщает Аранское бюро Report, ими являются жители поселка Сулутепе - Ширалиева Кяклик Алимардан гызы 1968 г. и ее сын Ширалиев Руслан Ариз оглы 1987 г.

    ***18:19

    Сальян. 12 марта. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает Аранское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гарачала.

    Столкнулись автомобили марок ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека, 1 получил тяжелые травмы.

    Раненый - житель сальянского села Йолустю Пярвиз Иса оглы Гараханов 1983 г.р. доставлен в Ширванскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование. 

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