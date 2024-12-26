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Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном

Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном Анар Бабаев, погибший в результате крушения самолета AZAL под Актау в Казахстане, работал в столице Чеченской Республики городе Грозном (РФ).
Происшествия
26 декабря 2024 г. 15:29
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном

Анар Бабаев, погибший в результате крушения самолета AZAL под Актау в Казахстане, работал в столице Чеченской Республики городе Грозном (РФ).

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал его отец Зохраб Бабаев.

Он сообщил, что недавно прибыл из Дагестана в Азербайджан.

"Вчера я связался со своим сыном. У него заканчивалась зарядка телефона. Он сказал, что позвонит, как только выйдет из самолета. В 9 часов мне сообщили об авиакатастрофе. Позже мы узнали о смерти Анара. Он работал в Грозном. Был женат, но детей у него не было. Никакой информации о доставке его тела нам не предоставляли", - сказал З.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda təyyarədə həlak olan Anar Babayev Qroznıda işləyib

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